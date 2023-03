Premium Het beste van De Telegraaf

Rishi Sunak smoort lastige Boris Johnson voorlopig de mond

De Britse premier Rishi Sunak heeft zijn vuurdoop, het openbreken van de Noord-Ierse Brexit-deal, glansrijk doorstaan. Het ‘Windsor Raamwerk’ maakt het leven van de Noord-Ieren aanzienlijk gemakkelijker. Maar wellicht belangrijker nog voor de premier is dat voorganger Boris Johnson – tijdelijk – buitenspel is gezet. In ieder geval voorlopig, want Johnson blijft een ongrijpbaar fenomeen binnen de Conservatieve Partij.