Brusselse minister-president heeft corona

Het coronavirus grijpt in de Belgische politiek om zich heen. Eerder deze week bracht een test al aan het licht dat de Brusselse minister van Financiën het virus had opgelopen. Datzelfde geldt voor een Waalse collega. Beide deelstaatregeringen besloten daarop in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Een Vlaamse minister zit ook thuis sinds meerdere naaste medewerkers besmet bleken en een zelfs aan het virus overleed.

Brussel wordt overspoeld door een nieuwe golf van besmettingen. Vervoort kondigde woensdag nog nieuwe maatregelen af. Zo moeten de cafés en clubs een maand dicht.