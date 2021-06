Premium Financieel

Bitcoin-machines ’als schroot’ verkocht na Chinees cryptoverbod

Prijzen van gespecialiseerde computers om bitcoins te maken zijn aan het instorten. Sinds China een verbod heeft uitgesproken over de handel in cryptomunten en het ’minen’, stokt de vraag naar deze krachtige kleine computers. Die gaan in China ’als schroot’ van de hand.