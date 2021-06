Binnenland

Telefoonlijn GGD voor gratis coronatest voor reizigers overbelast

De telefoonlijn waar mensen een coronatest kunnen aanvragen voor hun reis naar het buitenland, is woensdagmorgen overbelast. Op sociale media regent het klachten dat de lijn onbereikbaar of ’gecrasht’ is. Later woensdag wordt het online ook mogelijk een afspraak in te plannen.