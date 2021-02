Nieuw hoofdkwartier Amazon net ’een drol tussen de bomen’

Het ontwerp lijkt namelijk wat op de drol-emoji, zij het in glas en bedekt in bomen. „We hebben een omgeving gecreëerd die samenwerking moet bevorderen, badend in natuurlijk licht en met het oog op een constante interactie met de natuur”, klinkt het in een persbericht over het gebouw, dat The helix als naam kreeg. Gebaseerd op de „natuurlijke schoonheid” van de dubbele helix – een structuur die vaak voorkomt in de natuur – zal het gebouw boven de skyline van de stad uittorenen.

Beelden van het ontwerp. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Het ontwerp is van de hand van NBBJ, een vermaard architectenbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van markante gebouwen voor technologiereuzen. Ook van hun hand: het bolvormige hoofdkwartier van Amazon in Seattle, de Tencent-torens in het Chinese Shenzhen, het Amerikaanse hoofdkwartier van Samsung in San Jose en het Alibaba Center in Hangzhou.

Het is echter nog steeds een voorstel, de stad moet het haar goedkeuring nog geven, meldt Nieuwsblad. De kosten moeten gezien de omvang van het gebouw in de miljoenen dollars lopen.