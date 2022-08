Eigenaar pizzaria jaagt overvaller weg die voor de twee keer langskomt

,,Het is de tweede keer in een maand tijd’’, gaat Ergec verder. ,,Door dezelfde gozer. Ik hoop dat-ie nu wordt gepakt. Ik weet niet wie hij is, maar ik weet wel dat het dezelfde gozer is. Afgelopen nacht liep hij meteen naar de kassa toe, hij wist precies waar die staat. Gelukkig was ik er dit keer zelf. Toen ik doorhad wat hij kwam doen, sprongen mijn broertje en ik van onze stoel af en rende hij de zaak uit.’’

Ergec klinkt niet heel erg geschrokken. ,,Het was niet de eerste keer, dus ik wist wel een beetje hoe ik moest handelen. De eerste keer was ik er niet bij, maar heb wel het sfeertje meegekregen. Automatisch was ik er meer op voorbereid. We hadden ook niet te veel geld in de kassa.’’

Indruk

Zijn broer Erem (24) was volgens Huseyin meer onder de indruk. ,,Hij was niet echt geschrokken, maar ik zag wel dat het hem wat deed. We wonen in Delft en moeten een uurtje terugrijden. Onderweg had hij het er steeds over.’’

De dader heeft een beetje geld kunnen buitmaken vrijdagnacht. Hoeveel precies weet Ergec niet. ,,Veel kan het niet zijn. Misschien een of twee briefjes van vijf. Er zat nog steeds twintig euro in de kassa.’’

Sprong

De eerste keer, in de nacht van 8 op 9 juli, heeft de overvaller 80 euro uit de kassa gegraaid. Die nacht was Ergec pizza’s bezorgen en stond zijn zwager en compagnon Saim in de zaak aan de Cronjéstraat. ,,Mijn zwager is een vader van vier kinderen, dus hij dacht: ’Laat hem dat geld maar pakken’. Ik ben geen vader en hoef alleen rekening met mezelf te houden. Ik sprong meteen op toen ik zag wat die gozer wilde. Een snelle jongen. Zo snel hij binnen was, nog veel sneller was hij weer buiten.’’

Na de vorige overval heeft de eigenaar camera’s opgehangen, maar die zijn dit keer nog niet van nut. ,,Je kunt wel live meekijken, maar als je beelden wilt terugzien, heb je een apart abonnementje nodig.’’

Amsterdam

Pizza’dam zit sinds 12 april in de Cronjé en is het vierde filiaal. Zwager Saim en Samil, die de pizza’s zelf bereiden, zijn in Amsterdam begonnen. Daar zijn vestigingen in oost (Sumatrastraat), west (Osdorp) en oud-zuid (Heemstedestraat). Saim werkt normaal altijd in oost en heeft volgens Huseyin nog nooit zoiets meegemaakt. ,,Hij zit er nu vijf jaar en in de Javastraat woont best wat uitschot, om het zo te noemen, maar zelfs daar is zoiets nog nooit gebeurd.’’

Ondanks de nare ervaringen denkt Ergec niet aan stoppen. ,,We gaan zeker door. Misschien dat we niet meer tot drie uur openblijven. Hij heeft ’t om half drie geflikt. Ik denk dat we tot één of twee uur openblijven. Het is druk in de Cronjéstraat, maar tegen drie uur sterft het echt wel uit.’’