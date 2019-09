CDA en CU bijten terug: ’D66 te snel met euthanasieplan’

Volgens de christelijke coalitiegenoten schendt D66-politica Pia Dijkstra daarmee een afspraak uit het regeerakkoord. Daarin staat dat er eerst een onderzoek wordt afgerond naar de nood achter ’voltooid leven’.

’Afspraak is afspraak’

„De afspraak uit het regeerakkoord is de afspraak”, reageert CDA’er Harry van der Molen. „Daar zijn alle partijen aan gehouden. Ook Pia Dijkstra.” CU’er Carla Dik-Faber denkt er net zo over. „De CU zal D66 aan de afspraak houden dat het onderzoek wordt afgerond vóór voorstellen op dit terrein ingediend kunnen worden”, aldus Kamerlid Carla Dik-Faber

D66 gooide vanochtend de knuppel in het hoenderhok door aan te kondigen juist op het gebied van ’voltooid leven’ de voet van het rempedaal te willen halen. Volgens de Kamerlid Pia Dijkstra treuzelt verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) namelijk te veel op dit dossier. Vandaar dat ze hem dit weekeinde gebeld heeft met de mededeling dat binnenkort toch al een initiatiefwet zal indienen.

Witheet

Coalitiegenoten CDA en CU reageren dus witheet. „Ik had verwacht dat Pia Dijkstra op har handen zou gaan zitten”, zegt Van der Molen. Uit het onderzoek moet bijvoorbeeld blijken hoe groot de groep eigenlijk is die dit wil. Daar wordt met mensen over gesproken. Pia Dijkstra lijkt nu al haar conclusies te hebben getrokken. Volgens mij is dit niet hoe we het hebben afgesproken.”

CU’er Dik-Faber doet er nog een schepje bovenop. „Snelheid lijkt bij D66 belangrijker dan zorgvuldigheid op een vraagstuk dat letterlijk over leven en dood gaat”, haalt ze stevig uit. Ze wijst er bovendien op dat de commissie Schnabel eerder ook zo zijn bedenkingen had bij het D66-plan om senioren met een stervenswens te gaan helpen met hun euthanasieplannen.