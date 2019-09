Man vindt balans werk-privé lastiger dan vrouw

Slechts een kwart van de studenten en werkzoekende starters weet hoe ze moeten onderhandelen met hun werkgever over salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Mannen denken twee keer zo vaak als vrouwen dat zij weten hoe dit moet (37 procent tegenover 18 procent). In de praktijk onderhandelen mannen echter veel minder vaak dan zij zich voornemen (64 versus 48 procent). Bij de vrouwen is dit percentage gelijk: 43 procent neemt zich voor te onderhandelen en doet dit ook werkelijk.

Studenten en starters vinden het verder belangrijk dat hun toekomstige werkgever duurzaam is. Daar willen zij zelf ook aan bijdragen. Ze zijn bereid gemiddeld 5 procent van hun brutosalaris in te leveren als hun werkgever daarmee duurzame maatregelen kan nemen. Het maken van video’s en vlogs is steeds vaker onderdeel van de sollicitatieprocedure. Maar studenten en starters vinden dat maar niks. Ze doen het nog het liefst op de ouderwetse manier.