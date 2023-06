Premium Het beste van De Telegraaf

Schade is enorm Ter Aar treurt bij rokende puinhopen na vuurzee: ’Lijkt wel oorlogsgebied’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

TER AAR - De tranen staan in haar ogen, als ze met haar auto langs de verkeersregelaars rijdt die ramptoeristen moeten tegenhouden en automobilisten een andere route moeten wijzen. De schade die de gigantische brand in Ter Aar heeft veroorzaakt is als een klap bij haar binnengekomen.