Nederlandse agenten patrouilleren op Mallorca om feestende jeugd in toom te houden

Door Gerda Frankenhuis en Marcel Vink

De Spaanse en Nederlandse sterke arm gaan op Mallorca arm in arm. En dat komt de veiligheid op het toeristeneiland ten goede. Ⓒ eigen foto

MALLORCA - Een gestolen telefoon of het sussen van een opstootje. Nederlandse politieagenten worden op Mallorca om de haverklap aangeklampt door toeristen uit eigen land. Het is voor het eerst dat vaderlandse politiemensen samen met hun Spaanse collega’s patrouilleren over de boulevards van het eiland, dat vorig jaar werd getroffen door het drama met de doodgeschopte Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen.