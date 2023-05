Australië verbiedt recreatief gebruik e-sigaretten

E-sigaretten hebben vaak allerlei kleuren en smaken en ook dat wordt beperkt. De vapes krijgen een „apotheek-achtig uiterlijk” en het aantal smaken wordt beperkt. „Dit moeten producten zijn die van de apotheek komen. Het worden simpele verpakkingen met simpele smaken”, aldus Butler. Verder worden meerdere schadelijke stoffen in de e-sigaret verboden en wordt de hoeveelheid wettelijk toegestane nicotine verlaagd.

De maatregelen zijn volgens de Australische regering nodig omdat de vapes een aantrekkelijke manier zijn om te beginnen met roken voor jongeren. De zoete smaken die in de e-sigaret kunnen, maken de drempel om te gaan roken lager, volgens de minister.

Stoppen met roken

Voor mensen die willen stoppen met het roken van sigaretten wordt vapen juist eenvoudiger gemaakt, want het is volgens de regering wel een goede manier om van het roken af te komen. Alle artsen kunnen door de nieuwe regels een e-sigaret voorschrijven, terwijl dat eerst moeilijker ging.

Vapes met nicotine zijn officieel nu al alleen te krijgen in een apotheek in Australië, maar er is een grote zwarte markt voor de e-sigaretten. Daarnaast bevatten de vullingen van e-sigaretten die geen nicotine horen te hebben, dat vaak wel. Eerdere pogingen van de regering om de e-sigaretten te bestrijden hebben niet het gewenste resultaat gehad. Butler heeft deze plannen toch doorgezet, omdat het volgens hem een steeds groter probleem wordt.

De plannen gaan 234 miljoen Australische dollars (142,7 miljoen euro) kosten. Daarbij verwacht de regering dat de belastingverhoging 3,3 miljard dollar (2 miljard euro) gaat opleveren.