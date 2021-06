Nederlanders in de rij om astronaut te worden

Bijna 23.000 aanmelding bij ESA

Het blijft de meest bijzondere baan ooit: astronaut. En dat heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA geweten ook: in tweeënhalve maand kwamen er 22.589 aanmeldingen binnen. „Een indrukwekkend aantal”, jubelt Josef Asbacher, generaal-directeur van de ESA. Hij bedankt alle mensen die de moeite hebben genomen om een aanmelding te sturen. „En voor de deelnemers: het is natuurlijk belangrijk om te weten hoeveel concurrenten er zijn.”

Want de concurrentie voor een baan als astronaut is moordend, zo blijkt. Lucy van der Tas van de ESA legt uit dat er wordt gezocht naar vier tot zes astronauten die permanent bij de ESA komen werken. Daarnaast komt er een soort ’reservelijst’ met twintig plaatsvervangende astronauten en is er een vacature voor een astronaut met een beperking. En zoals David Huw Parker van de ruimtevaartorganisatie benadrukt: „We zoeken daarvoor geen ruimtetoerist. Ook de astronaut met een beperking krijgt belangrijk werk, en het wordt hard werken.”

Vergrijzing

De ESA is op zoek naar nieuw personeel vanwege vergrijzing. De komende vijf jaar gaan er volgens directeur-generaal Asbacher zo’n vijfhonderd mensen met pensioen. Maar daarnaast heeft een ruimtevaartorganisatie simpelweg astronauten nodig, omdat de ambities groot zijn. „We hebben gewoon veel te doen, dus we hebben veel mensen nodig.” Voor kandidaat-ruimtevaarders is het belangrijk dat ze uit de ESA-lidstaten komen, een master hebben (in bijvoorbeeld medicijnen of ingenieur zijn) en dat ze drie jaar ervaring hebben.

Meer vrouwen solliciteren

Daarom liep er een sollicitatieprocedure. Bij de vorige procedure, in 2008, waren er nog 8413 aanmeldingen. Anno 2021 zijn er meer vrouwen die astronaut willen worden - van 15 procent naar 25 procent - en vanuit de nieuwe lidstaat Litouwen, die pas een paar weken geleden lid werd, kwamen er op de valreep alsnog zo’n tachtig aanmeldingen binnen. De cijfers kunnen overigens nog iets wijzigen, omdat er van een aantal aanmeldingen nog bekeken wordt of ze wel serieus zijn.

Eerste schifting

Maar wat gaat er nu gebeuren? De bedoeling is, zo legt Lucy van der Tas uit, dat eind 2022 de knoop is doorgehakt. De eerste schifting - wie van de sollicitanten wordt aangemeld voor de psychologische tests? - gaat gelijk de grootste zijn. Er is plek voor maar zo’n 1500 kandidaten. Daarna volgen nog rondes met fysieke en medische onderzoeken en twee rondes interviews en elke stap vallen er weer mensen af. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een groep van zo’n veertig kandidaat-astronauten overblijft waaruit gekozen gaat worden.

