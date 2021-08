Twee jaar celstraf voor WhatsAppfraude

Via WhatsApp werden slachtoffers vorig jaar benaderd door iemand die zich voordeed als hun zoon of dochter. Die beweerde financiële problemen te hebben en vroeg de slachtoffers om geldbedragen over te maken.

Zuivere koffie

Op het moment dat de slachtoffers werden benaderd, stond deze man volgens de rechtbank al klaar bij een geldautomaat om direct na de overboekingen geld te pinnen. Daar zat maximaal zes minuten tijd tussen. De man heeft verklaard dat hij wist dat dit geen zuivere koffie was. Hij zou met andermans pas hebben gepind in opdracht van een tussenpersoon, in ruil voor een kleine vergoeding. Voor de rechtbank staat vast dat hij in deze oplichtingszaken in georganiseerd verband met andere personen samenwerkte.

De straf is fors hoger dan de veertien maanden die de officier van justitie had geëist en de taakstraf waar de advocaat van de man om had verzocht. De rechtbank spreekt van ernstige misdrijven, te ernstig voor het opleggen van een taakstraf. De opgelegde straf viel ook hoger uit door de proceshouding van de verdachte.