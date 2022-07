Pastoor biedt excuses aan voor grensoverschrijdend gedrag

„Ik ben mij er zeer van bewust daarmee veel mensen in een moeilijke positie te hebben gebracht, te hebben gekwetst en leed te hebben berokkend. Juist als priester had ik beter moeten weten en een voorbeeld moeten zijn. Ik wil dan ook aan iedereen die slachtoffer is geworden van mijn grensoverschrijdend gedrag in alle nederigheid mijn oprechte excuses aanbieden. Ik schaam mij diep voor dit gedrag”, aldus de pastoor in zijn verklaring.

Hij excuseert zich ook jegens de Rooms-Katholieke Kerk. „Het ontslag dat mij door de bisschop is gegeven, aanvaard ik zonder meer.” Hij adviseert mensen die hij beschadigd heeft een klacht in te dienen bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK in Utrecht.

Het bisdom Roermond had de pastoor enkele weken geleden al op non-actief gesteld. Hij was tot dat moment pastoor van de samenwerkende parochies Berg en Terblijt, Houthem en Broekhem. Hij kwam in opspraak nadat een vrouw zich erover had beklaagd dat hij haar een „ongepast filmpje” had laten zien. Eerder was de man ook pastoor in Meerssen, en ook daar traden vrouwen in de publiciteit die zich door hem seksueel grensoverschrijdend bejegend voelden.