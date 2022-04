Bedreiger van premier Rutte mag rechtszaak in vrijheid afwachten

„Het is niet meer dan logisch dan dat iemand zijn proces in vrijheid mag afwachten”, zegt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz. „Het is goed dat de rechtbank laat zien dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen zaken, ook als het vermeende slachtoffer de premier is.”

Yavuz O. (22) werd in oktober aangehouden. Justitie verdenkt hem van bedreiging, opruiing en het inwinnen van inlichtingen voor een terroristisch misdrijf. Hij schreef op het openbaar Telegram-kanaal Bataafse Republiek en Vrijheid zonder Uniform dat hij premier Rutte zou neerschieten.

Ook zocht hij medestanders om met dodelijk geweld het parlement te bestormen. Het Openbaar Ministerie sloot Bataafse Republiek vanwege alle bedreigingen die daar te lezen waren. De kanalen stonden vol met complottheorieën over het coronavirus en het inbrengen van chips bij mensen die zich laten vaccineren.

’Strijders’

O. liet het niet bij woorden, maar leek ook concrete stappen te zetten in de richting van een terroristische daad. Het OM meent dat hij medestanders en ’strijders’ zocht om gezamenlijk en met dodelijk geweld het parlement te bestormen. Ook had hij het over het ’shooten’ van de ministers en over het ’afknallen’ van de minister-president als deze op de fiets zat.

Ⓒ ANP/HH

Op de telefoon van O. werden zoektermen voor wapens gevonden, zoals ’uzi’ en ’1.62 pistol’. Hij zocht ook naar ’beroepen waarbij je een wapen mag dragen’. ’Ook de hele koninklijke familie mag kogels vreten.’

Toen de politie hem verhoorde, krabbelde hij niet terug. „Als ik een wapen had gehad, had ik het gedaan”, zei hij in het verhoor.

’Grootspraak’

Het was allemaal spierballentaal en grootspraak, zei zijn toenmalige advocate Priya Soekhai. „Het was niet mijn bedoeling zulke teksten te schrijven”, zei O. zelf over zijn dreigende uitlatingen op het chatkanaal. „Ik zoek naar vriendschap, heb nooit echte vrienden gehad. Ik had het niet zo moeten aanpakken, zit heel erg in de knoop met mezelf. Ik zei het allemaal met tegenzin eigenlijk.”

O. strooide met opruiende teksten. Op 5 december 2020 schreef hij op de Bataafse Republiek over een ’C4 bom’ (een militair kneedbaar explosief). ’We gaan langzamerhand naar een serieuze organisatie neem ik aan? (...) Yo mannen, zal ik meer serieuze mannen regelen? (...) Hier moet wat aan gedaan worden. Omdat ik samen met jullie de realiteit ervaar heb ik besloten om de oude wereld te vernietigen en de stichter ga zijn van een bloeiende nieuwe met jullie erbij.’

’Burgeroorlog’

Op 11 december vervolgde hij: „Ik denk eerder dat we serieuze mensen nodig hebben die het lef hebben om te shooten, snap je?” Een dag later schrijft hij bij een foto van de ministers en de koning: ’Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten. Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar.’

In mei vorig jaar spreekt hij van een ’burgeroorlog’, ’het parlement bestormen en met dodelijk geweld de zooi opruimen’. ’Regel eerst strijders, en niet zomaar strijders, serieuze mensen die iets willen doen (...) ik zoek geen demonstranten. Ik zoek revolutionairen. Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles toegestaan.’

Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk.