Vertrouwen moest groeien

Pieter Heerma (CDA), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Mark Rutte (VVD) en Halbe Zijlstra (VVD) komen in juli aan op het Binnenhof voor de voorzetting van de formatiegesprekken. Ⓒ ANP

VVD, CDA, D66 en CU zeggen ’Vertrouwen in de toekomst’ te hebben, maar het onderlinge motto van het kwartet lijkt meer ’Vertrouwen in elkaar’ te zijn. De onderlinge band kwam bepaald niet zonder slag of stoot. Schreeuwpartijen, harde grappen en opmerkelijke uitruilvoorstellen effenden de weg naar Rutte III, blijkt uit een reconstructie van De Telegraaf.