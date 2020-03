Corona drijft ondernemers Italië tot wanhoop: ’Het is een ramp’

De toeristensector in Italië wordt hard geraakt door de coronacrisis. Bij het Colosseum in Rome zijn de lange rijen verleden tijd. Ⓒ EPA

Rome - In Rome kijkt een agente naar de beroemde Spaanse Trappen. Normaal gesproken is het dringen bij de trekpleister, nu loopt er slechts een handjevol mensen vanwege de coronacrisis. „Er zijn echt veel minder toeristen. Maar dit is daarom wel een goed moment om mooie kiekjes te maken.” Ondernemers die afhankelijk zijn van het toerisme, zijn de wanhoop nabij. „Het is een ramp.”