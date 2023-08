Ouwehands Dierenpark verliest mandril en giraffe

Mandril Valentino kon deze week ineens bijna niet meer lopen en zonderde zich af van de groep. Het was al bekend dat de aap artrose in de ruggenwervels had. Het dier had volgens de verzorgers zichtbaar pijn en pijnstillers hielpen niet genoeg. Giraffe Zeus ging steeds slechter lopen en had hoefproblemen. Ook deze dierentuinbewoner ging hard achteruit omdat de pijnmedicatie niet meer werkte.

In het wild zouden deze dieren het veel minder lang volgehouden hebben, aldus de dierentuin. Ze kunnen dan hun groep niet bijhouden, krijgen niet genoeg eten en vallen snel ten prooi aan een roofdier.