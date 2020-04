Kind (4) komt om na aanrijding landbouwmachine

Agenten donderdag aan de Derringmoerweg na een noodlottig ongeval in Zeeland, waarbij een kind het leven liet. Ⓒ Provicom

ARNEMUIDEN - Een 4-jarig kind is donderdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk in Arnemuiden (Zeeland). Bij het fatale ongeval was een landbouwvoertuig betrokken, meldt de politie.