Benny reist de wereld over om op honden en katten te passen, maar: ’Het is niet echt een vakantie’

In Costa Rica zocht een vrouw een oppas voor haar drie honden. Benny nam de uitdaging graag aan. Ⓒ Benny Voncken

Maastricht - De wereld over vliegen om op huisdieren van onbekenden te passen: Benny Voncken (38) uit Sibbe is nu al maanden op reis in Noord- en Midden-Amerika. Hij zorgde voor honden en katten in de Verenigde Staten, Mexico en Costa Rica, in ruil voor gratis onderdak. „Het mooiste van op deze manier reizen is dat je de lokale culturen en mensen beter leert kennen.”