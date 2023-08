Trumps advocaat Giuliani moet schadevergoedingen betalen wegens laster

De rechter in Georgia achtte de voormalige advocaat van de Amerikaanse oud-president Donald Trump woensdag aansprakelijk voor laster. Giuliani had eerder al toegegeven dat zijn beweringen niet waar waren en schadelijk waren voor de reputatie van de twee vrouwen. Toch laat hij nog in het midden of hij in hoger beroep gaat. Het is nog onbekend hoe hoog de schadevergoedingen zijn.

Naast deze civiele zaak loopt er ook een strafrechtelijke zaak in Georgia. De oud-advocaat wordt samen met Trump en zeventien anderen verdacht van pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen in die staat terug te draaien.

Giuliani gaf zich een week geleden aan bij de Fulton County Jail in Atlanta en moest 150.000 dollar borgtocht betalen om weer vrij te komen. Hij blijft, net als Trump, volhouden dat er gefraudeerd is bij de verkiezingen en dat deze zaak deel is van een politieke heksenjacht.