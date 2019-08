Oproep tot ’intimiderend’ protest tegen krakers Amsterdam-West

De actievoerders nemen zich op het sociale medium voor om „het recht in eigen hand te nemen.” Ze willen eigenaar Salih Özcan bijstaan en roepen op tot een geweldloos, maar ’duidelijk en intimiderend’ protest. Het evenement is recent aangemaakt en heeft tot nog toe ruim vijftig mensen die op ’aanwezig’ staan. Nog eens een paar honderd anderen zijn ’geïnteresseerd’ in de demonstratie.

„Mensen onthoud goed, het gebouw is van de eigenaar, laat de boel heel en zet deze mensen gewoon het gebouw uit”, schrijft een van de deelnemers op de pagina. „Zet de boel niet in brand en gebruik geen geweld.”

Anoniem

Het is onduidelijk wie er achter de demonstratie zit en of er een vergunning voor is aangevraagd. Het is verplicht een betoging te melden bij de burgemeester, in dit geval Femke Halsema. Het evenement is aangemaakt door een Facebookaccount voor vuurwerk. De Telegraaf wist nog geen contact te krijgen via dat account. „Een demonstratie met genoeg mensen lijkt me een heel duidelijk en intimiderend verhaal tegenover deze krakers. Laten we wel het pand van de lieve ondernemer heel laten”, aldus de onbekende initiatiefnemer.

Volgens de eigenaar hebben de krakers het slot van het pand, waar een verbouwing plaatsvond, met grof geweld kapotgemaakt. „Ik krijg er tranen van in mijn ogen”, zei hij radeloos. „Dat dit kan in Nederland is echt belachelijk.”

Een verslaggever van omroep Powned werd hardhandig weggeduwd toen die een item maakte over het pand. De politie kwam vervolgens tussenbeide. Op beelden is te zien dat de troep van de krakers voor de deur van het pand verder en verder opstapelt. Ook zou er een pislucht hangen.