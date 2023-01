OM Limburg doet onderzoek naar racistische leus in Venlo

„We tolereren dit gewoon niet en gaan onderzoeken of dit strafrechtelijk te vervolgen is”, zegt de OM-woordvoerster. „De lijn tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie is soms dun, maar dit geval grenst voor ons aan discriminatie.”

De leus werd in Venlo op 28 december geprojecteerd tegen de gevel van het UWV-gebouw aan de Prinsessesingel. Tijdens de jaarwisseling was de leus te zien op de Erasmusbrug in Rotterdam. Daar doet het OM Rotterdam onderzoek naar. Op de Eramusbrug was ook ’Vrolijk Blank 2023’ te lezen, en de Engelstalige zin: „We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren.” Die zin is ook wel bekend onder de afkorting ’14 words’, een tekst van een Amerikaanse neonazi.

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo voerde maandag overleg met politie en justitie, en kwam tot de slotsom dat aangifte doen geen toegevoegde waarde heeft, omdat het Openbaar Ministerie in Rotterdam al aan een onderzoek is begonnen. Eerder noemde Scholten de actie in zijn stad „verwerpelijk en on-Venloos.”

De woordvoerster van het OM Limburg zegt dat het strafrechtelijk onderzoek los staat van de slotsom van de burgemeester om geen aangifte te doen.