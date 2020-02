Trump haalt uit naar legerofficier die tegen hem getuigde

De advocaat van de ontslagen officier zei vrijdag dat Vindman weg moet „omdat hij de waarheid sprak.” Trump ging via Twitter op de zaak in. Hij schreef dat Vindman „zeer ongehoorzaam was” en de inhoud van zijn „perfecte telefoontjes incorrect heeft gerapporteerd.” De president twitterde verder dat Vindman een „afgrijselijke beoordeling” van zijn superieur heeft gekregen wegens „beoordelingsfouten en het lekken van informatie.”

In het verhoor had Vindman onder meer verklaard dat hij „zijn oren niet kon geloven” toen hij hoorde dat Trump zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski tijdens een telefoongesprek vroeg een onderzoek in te stellen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden.

De Amerikaanse Senaat, waarin de Republikeinen in de meerderheid zijn, sprak Trump woensdag vrij van machtsmisbruik en het hinderen van het onderzoek tegen hem. Sindsdien zijn meerdere functionarissen ontslagen, zo ook de Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie, Gordon Sondland. Ook hij had een verklaring afgelegd in het Huis.