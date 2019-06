’Losbandige’ restaurants Teheran op slot door strenge regels islam

De autoriteiten storen zich aan bepaalde reclamefilmpjes van cafés of restaurants op internet. Ook zouden ze ’illegale muziek’ ten gehore brengen en ’aansporen tot losbandigheid’. Mannen en vrouwen in het land leven grotendeels gescheiden. Van vrouwen wordt verwacht dat ze hoofdbedekking dragen.

De politie hoopt dat het optreden tegen de - in de ogen van de regering - losgeslagen horeca kan worden voortgezet, onder meer met hulp van tipgevers. Er is een speciaal nummer geopend waar klanten zich kunnen beklagen over restaurants en cafés waar immorele daden zouden worden verricht.

Het sjiitische Iran wordt sinds de Islamitische Revolutie in 1979 autoritair geregeerd door de conservatieve geestelijkheid. De moslimgeestelijke Ali Hosseini Khamenei is de hoogste leider van het land.

