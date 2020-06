Corendon: wij blijven gewoon vliegen op Turkije

„Alleen als anderen ook niet mogen vliegen, zijn wij bereid om onze beslissing te heroverwegen. Gelijke monniken, gelijke kappen”, zegt topman Steven van der Heijden in NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

Corendon vliegt toeristen naar Turkije. Maar Turkije staat op ’oranje’, wat betekent dat ons land alleen noodzakelijke reizen toestaat, en andere reizen afraadt. Premier Rutte noemde Corendon ’onverstandig en onverantwoord’.

„Waarom wij de gebeten hond zijn, is me onduidelijk”, aldus directeur Van der Heijden. „Daar waar andere maatschappijen helemaal niets tegen hun klanten zeggen, ze afleveren op Schiphol en zeggen: ’Zoek het maar uit’, gaan wij juist met ze aan de slag. We vinden het uitermate onrechtvaardig en onzorgvuldig dat we door Rutte zo onderuitgehaald zijn.” Corendon biedt zijn klanten ook een gratis coronatest aan, benadrukt hij.

Officieel moeten mensen die terugkeren uit Turkije twee weken in quarantaine. Dat advies wordt gegeven, aldus Van der Heijden, maar „dat doet niemand. Dat brengt een zeker risico met zich mee. Laten we het dan mensen makkelijk maken door ze een test aan te bieden.”