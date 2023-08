Rusland lanceert eerste raket naar maan sinds Sovjet-tijdperk

De Luna-25 moet na een vlucht van naar verwachting maximaal vijfenhalve dag landen nabij de Zuidpool van de Maan. Eenmaal op de maan zal Luna-25 minstens één jaar lang monsters verzamelen en langdurig wetenschappelijk onderzoek verrichten.

Ruimtegrootmacht Rusland

Het is de eerste maanmissie van Rusland sinds 1976, toen nog de Sovjet-Unie. President Poetin wil van zijn land weer een echte grootmacht maken op het gebied van ruimtereizen. Dat doet hij in de geest van Joeri Gagarin, de kosmonaut die als eerste mens de ruimte in werd gestuurd. De timing van Rusland komt op het moment dat andere landen zoals de Verenigde Staten en China ook maanreizen voorbereiden.

Voor de eerste ruimtereis sinds het Sovjet-tijdperk is een intensievere samenwerking aangegaan met China. De samenwerking met het westen ligt immers stil door sancties voor de oorlog in Oekraïne. Aan toekomstige Russische projecten wordt niet meegewerkt, terwijl ook de Europese Marsvlucht jaren vertraging oploopt.

De lancering van de Luna-25 wordt live uitgezonden op YouTube: