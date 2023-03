17 kilo afgevallen Man (30) overleeft maand in wildernis ’dankzij insecten en eigen plas’

Ter illustratie Ⓒ Diego Aguilar

Baures - Hij wordt de Boliviaanse ’wonderman’ genoemd. De 30-jarige Jhonattan Acosta overleefde welgeteld 31 dagen in het wild nadat hij eind januari verdwaalde in het Amazonebied in het departement Beni in het noordoosten van Bolivia.. „Ik dronk mijn eigen urine en at wormen”.