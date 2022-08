Ook donderdag hitteprotocol Rijkswaterstaat in oosten en zuiden

DEN HAAG - Rijkswaterstaat stelt vanwege de voorspelde hitte ook donderdag een hitteprotocol in, maar dan voor een deel van het land. Dat houdt in dat auto’s die op of langs de snelweg stranden sneller geborgen worden. Vanaf 10.00 uur is het protocol van kracht voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Woensdag is vanwege de tropische temperaturen in heel het land het hitteprotocol van kracht.