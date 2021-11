Kabinet polst steun om toch dividendbelasting af te schaffen

Bronnen bevestigen het bericht van RTL Nieuws dat oppositiepartijen zijn benaderd met de vraag of zij toch brood zien in het schrappen van de taks. Het is een nogal saillante vraag, omdat dit kabinet aan het begin van zijn regeerperiode al een behoorlijk blauwtje liep met een poging de dividendbelasting af te schaffen. Het stuitte op zoveel verzet dat het plan uiteindelijk werd ingeslikt.

Maar het gevoelige onderwerp ligt weer op tafel nu Shell-topman Ben van Beurden in interviews, maar ook bij het kabinet, heeft aangegeven dat het niet afschaffen van de dividendtaks de belangrijkste reden was om het hoofdkantoor naar Londen te verplaatsen.

Minister Blok (Economische Zaken) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) doen inmiddels verwoede pogingen Shell toch nog in Nederland te houden. Onderdeel daarvan is een rondvraag bij oppositiepartijen of zij wellicht toch nog wat voelen voor het afschaffen van de dividendtaks, waar zij zich een paar jaar geleden juist zo sterk tegen hebben verzet.

Bij PvdA, SP en GL hebben de bewindspersonen nul op het rekest gekregen. „Het antwoord is nee”, zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen. Lilian Marijnissen (SP) bespot het feit dat het demissionaire kabinet in actie komt als ze ’multinationals kunnen matsen’.