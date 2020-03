Corona als grote resetknop voor onze samenleving? In de visie van trendwatcher Adjiedj Bakas zal ons leven er ’na het virus’ heel anders uit zien. „We moeten overschakelen op een oorlogseconomie. Daarna is een kabinet van nationale eenheid nodig. Dat gekibbel kunnen we niet meer hebben. En globalisering wordt slowbalisering.”