Man aangehouden na schietpartij bij Albert Heijn

TILBURG - De politie Tilburg heeft donderdagavond meerdere meldingen van een schietpartij bij een supermarkt aan de Umberstraat ontvangen. Op foto’s zijn kogelgaten in een ruit te zien. Er is een man opgepakt door agenten, maar het is niet zeker of hij ook daadwerkelijk de schutter is.