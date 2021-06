’Politie drong aan op behandeling verdachte die Dinant (14) doodstak’

Meerdere hulpverleningsinstanties waren op de hoogte van problemen rondom de 23-jarige verdachte uit Groningen. ,,Uit eerste onderzoek is gebleken dat deze persoon bij meerdere partijen in het netwerk van zorg en veiligheid bekend is’’, verklaart de gemeente Groningen tegen Dagblad van het Noorden.

Medewerkers van de politie zouden meerdere keren bij zorginstanties hebben aangedrongen op behandeling van de jongeman. Hier wil zowel de politie als de gemeente niets over kwijt. Later volgt een onderzoek naar de gang van zaken. ,,Onze eerste prioriteit is de nazorg van de betrokkenen.’’

De verdachte stak zondag in op Dinant bij de ingang van de Albert Heijn. Een aanwijsbare reden voor het geweld is er nog altijd niet. De buurjongen die met Dinant in de supermarkt was, stond net even elders en bleef ongedeerd. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar Dinant overleed ter plekke.

De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de man uit Groningen verlengd met twee weken. De verdachte zit in beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.