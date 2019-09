’Jongeren showen graag hun wapen’

De technische recherche doet in Breda onderzoek bij de woning van het 15-jarige meisje dat overleed na een steekpartij. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Terwijl de geregistreerde criminaliteit langzaam afneemt, is er een lichte stijging te zien van het aantal ernstige steekincidenten. In 2015 waren er nog 397 zware steekpartijen, in 2018 al 476. Tot 1 juli dit jaar was het 251 keer raak. In Amsterdam werd dinsdag een tiener doodgestoken.