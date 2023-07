Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouwen brengen dier terug, baasje trekt aangifte in Ontvoerde kat Lex weer boven water: ’Alsof hij nooit is weggeweest’

Baasje Hamp Harmsen, en met hem heel Rotterdam-Delfshaven, is opgelucht: kat Lex is weer terug op zijn vertrouwde plek. Ⓒ Eigen foto’s

Rotterdam - Heel historisch Delfshaven in Rotterdam is superblij en opgelucht nu de vermiste buurtkat Lex opeens weer boven water is gekomen. De twee jonge vrouwen die vorige week aan de haal gingen met de populaire buurtkat, doken donderdagavond opeens op in café ’t Pakhuys met de mededeling dat ze de vermiste kat graag terug wilden brengen. „We waren stomverbaasd maar blij natuurlijk”, zegt zijn baasje Hamp Harmsen, die afgelopen dagen bergen verzette om zijn geliefde kater terug te vinden.