Doorbraak zaak overval op Mark Gillis: politie heeft verdachte in vizier

De recherche heeft een concrete naam van een verdachte, maar ze heeft die persoon nog niet kunnen arresteren. Dat gebeurt mogelijk wel op korte termijn, denkt slachtoffer Mark Gillis. Hij werd in de nacht van 7 november vorig jaar op zeer brute wijze overvallen bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel.

Het artikel gaat verder onder de video.

Gillis werd die nacht bij thuiskomst opgewacht door meerdere mannen, die hem bewerkten met onder meer pepperspray en een taser. Daarna werd hij zijn chalet in gesleept en zwaar mishandeld. De buit was minimaal: wat geld, een paar nephorloges en een zonnebril. Mark Gillis liep behoorlijk zwaar letsel op. Het gaat wel beter met hem, zegt hij in een vraaggesprek met De Telegraaf, maar de nare herinneringen aan de brute roof spelen volgens hem nog altijd op.

’Stevig bewijs’

De overval leek goed te zijn voorbereid. Er was sprake van een voorverkenning door de daders, en de overvallers sloegen toe toen Mark Gillis in de nachtelijke uren alleen bij zijn chalet aankwam. De politie startte na de roof een uitgebreid onderzoek, onder meer naar dna-sporen. Hoewel de politie volgens Gillis niet precies wil zeggen hoe de recherche bij de naam van een verdachte is gekomen, is wel sprake van stevig bewijs.

„Ik ben erg blij met de inzet van de politie” erkent Gillis. „Ik hoop zo dat alle daders worden gepakt. Het was een ongelooflijk laffe overval, die veel impact had, ook op ons pap en op de rest van de familie.”

Marks vader Peter Gillis geniet sinds enkele seizoenen bekendheid vanwege de SBS-serie Massa is kassa, waarin het wel en wee van de familie met camera’s wordt gevolgd.

Het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant besteedt maandagavond aandacht aan de zaak en toont ook een reconstructie. Dinsdagavond komt de overval aan bod bij Opsporing verzocht op NPO1. De politie vraagt het publiek in de uitzending vooral om informatie over de daders, die op bewakingsbeelden zijn vastgelegd.