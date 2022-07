’Justitie kijkt naar rol Trump bij bestorming Capitool

Federale aanklagers hebben getuigen directe vragen gesteld over Trumps acties in aanloop naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Volgens de Washington Post gingen de vragen specifiek over mogelijke instructies die Trump zou hebben gegeven om te voorkomen dat het Congres de verkiezingsoverwinning van Biden officieel zou maken.

Grondwet

Justitie zou een aantal topmedewerkers van Trumps vicepresident Mike Pence hebben gesproken. Pence speelde een centrale rol op 6 januari. Trump was ervan overtuigd dat Pence de certificering van de uitslag kon stoppen. De grondwet zei echter wat anders en Pence ging dan ook niet mee in de plannen.

Justitie wil niet zeggen of er voornemens zijn om Trump officieel te onderzoeken of vervolgen. Nog nooit eerder werd een oud-president vervolgd. Trump vervolgen brengt risico’s met zich mee. Justitie opereert onafhankelijk, maar zou de schijn van politieke partijdigheid tegen zich kunnen krijgen. Minister van Justitie Garland sloot niet uit dat Trump vervolgd zou kunnen worden: „Niemand staat boven de wet in dit land.”

Het Justitieonderzoek naar de bestorming staat los van het onderzoek van de 6 januari commissie. Die commissie kan alleen onderzoeken, en daarna Justitie adviseren om actie te ondernemen. Het is aan Justitie of dat gebeurt.