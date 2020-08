’Soester jeugd in opstand tegen coronaboete café’

De jongeren verzamelden zich rond middernacht op het Kerkplein in Soest. Ze maakten veel lawaai en luisterden luide muziek, aldus een fotograaf. Aanleiding is de plotselinge sluiting van een van de toch al weinige cafés in de Utrechtse plaats. Er zou onder meer met vuurwerk en glas zijn gegooid.

Zeker tien politiewagens kwamen ter plaatse. Agenten hadden meerdere politiehonden bij zich. De jongeren werden van het plein gestuurd. Daarbij zouden enkele rake klappen zijn uitgedeeld. Het is zondagmorgen nog niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt.

De gemeente Soest heeft nog niet gereageerd op de voorgenomen verkoop van het café.

Ook Gelders café dicht

Kroeg Samson in het centrum Nijmegen moet voor onbepaalde tijd per direct dicht omdat de coronaregels volgens de gemeente niet zijn gehandhaafd. Bezoekers zouden staand in het café en op het terras hebben gedronken. Dat mag niet volgens de coronaregels. „Wij gaan hier in de toekomst nog strenger op handhaven! We hebben er allemaal mee te maken. En hopen daarom in de toekomst op een betere wisselwerking met de gasten. Zodat ons mooie café geopend kan blijven. Dat is wat iedereen wilt, toch?”, meldt de kroeg op sociale media.

