Gevreesde Russische thermobarische raketten gesignaleerd

Thermobarische raketten onttrekken bij explosie alle zuurstof in een straal van 300 meter waardoor elk menselijk en dierlijk leven stikt. Het wapen is daarom vooral geschikt om ingezet te worden tegen grote troepenconcentraties met lichte voertuigen of in stedelijke gebieden.

De Russen omschrijven het wapen als een vlammenwerper maar volgens westerse militaire experts werpt het ’een muur van napalm’ naar zijn slachtoffers. CNN heeft een TOS-1 gesignaleerd in de buurt van het Russische Belgorod, vlak ten noorden van Oekraïne.

Flatgebouwen

Eerst explodeert het wapen, wat op zich al dodelijk is. Daarna zuigt het alle zuurstof uit de longen van de mensen die zich binnen de dodelijke straal bevinden waardoor ook allerlei andere organen in het menselijke lichaam kapot scheuren. Eén afgevuurde raket is voldoende om al het leven in een reeks van flatgebouwen te vernietigen.

Volgens experts is het daarom ook een ideaal middel om in te zetten in een stadsguerrilla ook al zal het gebruik van het wapen dan heel gauw leiden tot de categorie oorlogsmisdaden omdat het wapen geen onderscheid maakt tussen soldaten en burgers.

Elke TOS-1 heeft zo’n 30 raketten bij zich en staat gemonteerd op het onderstel van een T72-tank. Volgens de militaire analist Charlie Gao in het Britse blad The Mirror wordt het vooral ingezet bij straatgevechten waarbij weinig gelet wordt op zogenaamd ’collateral damage’.