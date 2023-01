Vrouw (34) steelt jackpot van een miljoen van neef, riskeert celstraf

Dat meldt Fox News. Het voorval speelde zich af in november 2020. De neef van de vrouw koos ervoor zijn prijs in één keer te laten uitbetalen. Hierdoor bleef er volgens de regelgeving een bedrag van ruim 500.000 dollar (460.000 euro) over.

De winnaar wilde anoniem blijven en vroeg daarom zijn nicht Iris Amador Argueta de prijs te innen. In ruil daarvoor zou ze 50.000 dollar krijgen (46.000 euro).

Het enorme bedrag beviel haar goed. Ze maakte daarom haar neef vervolgens wijs dat er netto slechts 20.000 dollar overbleef, de rest ging naar de belasting. Ze hield zoals afgesproken een gedeelte zelf en gaf het resterende bedrag aan hem.

Verbazing

Laatstgenoemde moest echter even twee keer met zijn ogen knipperen toen hij een tijdje later een persbericht las. Daar stond doodleuk dat hij een bedrag van totaal 537.440 dollar had gewonnen.

Waar was de rest van het geld dan gebleven? De optelsom was snel gemaakt. Hij confronteerde zijn nicht, maar zij ontkende. Daarop werd een rechtszaak tegen haar aangespannen, waarin zij maandag schuld bekende.

15 maart doet de rechter uitspraak. Amador Argueta riskeert een celstraf van vier jaar.