PvdA neemt voorzichtig afstand boerka-actie Amsterdams raadslid

Afgelopen weekend hulde de sociaaldemocraat zich in een gele boerka om te protesteren tegen het boerkaverbod. Politici van links tot rechts begrepen niets van zijn actie. De PvdA-top dook weg, maar maandag kwam er alsnog een summiere reactie.

De Amsterdamse PvdA-leider Marjolein Moorman nam voorzichtig afstand: „Voor mij symboliseert een boerka de ongelijkheid van vrouwen en mannen. Een man mag zich vrij vertonen, maar de vrouw moet zich bedekken. Dat heeft voor mij niets met vrijheid te maken. Tegelijk mag een boerka nooit een vrijbrief zijn om vrouwen te bedreigen of op te jagen.”

De PvdA in de Tweede Kamer laat in een reactie weten dat het ’vooral een kwestie is van de afdeling Amsterdam’. „Het moge duidelijk zijn dat boerka’s niet echt in de sociaaldemocratische traditie passen”, zegt een woordvoerder. „Verder hebben we niet zoveel toe te voegen aan de woorden van Marjolein Moorman.”