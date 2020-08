Lichaam onder brug VS niet van Ansje of Willemijntje

Uit dna-onderzoek is vast komen te staan dat het stoffelijk overschot toebehoort aan een vrouw met de naam Robin Ann Green, die in 1985 op 28-jarige leeftijd verdween uit Los Angeles.

De recherche hield er lange tijd sterk rekening mee dat de tot voor kort onbekende vrouw, die dertig jaar lang als ’Miss Molly’ werd aangeduid, uit Nederland kwam, een conclusie die onder andere was gebaseerd op kleding die het slachtoffer droeg. Uit onderzoek bleek dat die kleding in het verleden alleen in noordwestelijk Europa werd verkocht.

Maar ook littekens, gezichtskenmerken en gebitsgegevens droegen bij aan de vermoedens. Op een lijst met vermiste vrouwen uit Europa konden alleen twee Nederlandse vrouwen niet worden weggestreept, onder wie Ansje Neeft.

De persconferentie van de recherche in Kansas werd in de nacht van woensdag op donderdag live uitgezonden op tv. Ⓒ KWCH

„De details van het gebit toonden overeenkomsten met deze Nederlandse vrouw”, zei sheriff Roger Soldan tijdens de persconferentie. „Er waren enkele tanden vermist, het plaatje klopte wel. Daarom is er dna van haar familie afgenomen om te zien of er een match was.”

Zwanger

De Haarlemse verdween in 1982, met onbekende bestemming. De zwangere Ansje vertrok vanuit haar toenmalige woonplaats Brussel met haar vierjarige zoontje naar Engeland, en sindsdien is nooit meer iets van ze vernomen.

De Amerikaanse recherche kon eveneens niet uitsluiten dat Willemijntje van der Meer, die in 1978 in Amsterdam spoorloos verdween, in Amerika dood was aangetroffen.

Inmiddels is er duidelijkheid voor de Nederlandse nabestaanden. Cor Neeft, de broer van Ansje, had al dna afgestaan om vast te kunnen stellen of er een match zou zijn. Voor hem is de zaak nu echt afgedaan. „Natuurlijk was er een beetje hoop, maar ik had al mijn twijfels omdat ik mijn zus niet in de gemaakte compositiefoto herkende.”