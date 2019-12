Trumps voorgangers werden door Senaat vrijgesproken

Donald Trump maakt deel uit van een select gezelschap. Andrew Johnson (l) en Bill Clinton( m) gingen hem voor. Ⓒ AFP

Washington - Donald J. Trump is pas de derde Amerikaanse president in de geschiedenis die door het Huis van Afgevaardigden is afgezet. Alleen Andrew Johnson( in 1868) en Bill Clinton (in 1998) gingen hem voor. Beide presidenten werden vervolgens door de Senaat vrijgesproken. President Richard Nixon werd in 1974 wel door het Congres gedwongen af te treden, maar hij gaf zijn functie op voordat het Huis van Afgevaardigden daarover gestemd had.