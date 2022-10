Premium Het beste van De Telegraaf

Hoelang nog een benzinetekort in Frankrijk? ’Gooi tank in België nog maar even vol’

Door Eveline Bijlsma

Benzinestation gesloten. De bevoorradingsproblemen beginnen steeds nijpender te worden. Ⓒ anp/hh

De ANWB adviseert Nederlanders die met de auto naar Frankrijk gaan hun tank voor de Franse grens vol te gooien. Vanwege een grootscheepse staking bij raffinaderijen en depots zijn er vooral in het noorden van het land en rondom Parijs enorme brandstoftekorten.