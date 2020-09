Ismail el Bakali (21) gezocht voor doodschieten Omar Essalih in Amsterdam

Op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam werd Essalih rond 03.30 uur die nacht neergeschoten. Hij overleed ter plekke. Het is niet duidelijk of Essalih slachtoffer is geworden van een geplande liquidatie of dat het mogelijk om een uit de hand gelopen ruzie ging.

Er zijn tenminste drie personen betrokken bij het dodelijke schietincident. In juli is een verdachte aangehouden wiens rol nog wordt onderzocht. Hij is inmiddels weer vrij. Een tweede verdachte is op 27 augustus aangehouden en zit in voorarrest. De derde verdachte in het onderzoek is Ismail el Bakali, die sinds enige tijd voortvluchtig is. Hij is mogelijk in een auto naar Spanje gevlucht. De 21-jarige Amsterdammer kende het slachtoffer. De bewuste nacht was hij nog in de omgeving van de Panamalaan. Hij werd nog gecontroleerd door een agent en moest zijn identiteitskaart laten zien. Op camerabeelden uit de buurt is te zien dat El Bakali bij iemand achter op een scooter zit.

Bekijk ook: Doodgeschoten man in Amsterdam blijkt Omar Essalih

Buitenlands verblijf

Waar El Bakali zich op dit moment bevindt, is niet bekend. Wel heeft de politie sterke aanwijzingen dat hij in juli met een auto naar Zuid-Spanje is gebracht. Daar heeft hij vermoedelijk enige tijd in Marbella doorgebracht, maar bij huiszoekingen op verschillende adressen is hij niet aangetroffen.

Bekijk ook: Bij liquidatie Amsterdam gebruikte BMW was gestolen

Mogelijk verblijft hij nog in de omgeving van Marbella, maar het zou kunnen dat hij zich nu ergens in Nederland verscholen houdt. „De politie houdt er sterk rekening mee dat El Bakali zich inmiddels in Marokko kan ophouden, waar een aantal familieleden van hem woont.”

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952