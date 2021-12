Nederland gaat weer op slot: alles dicht, behalve essentiële sectoren

De maatregelen gaan al zondagochtend in en duren zeker tot en met 14 januari. Het dringende advies is om thuis maar twee bezoekers per dag te ontvangen van ouder dan 13 jaar. Op kerstavond, tijdens Kerstmis en oud en nieuw gaat de norm voor thuisbezoek omhoog naar vier. Voor essentiële winkels en diensten komt een uitzondering. Supermarkten, bakkers, drogisten, apotheken, banken en hypotheekverstrekkers mogen de komende weken blijven draaien. Ook blijft afhalen mogelijk in restaurants en cafetaria.

Een mentale reddingsboei is er voor de liefhebber van sport op tv: de Eredivisie en andere topsportcompetities mogen doorgaan, zij het in lege stadions. Buitensportlocaties blijven geopend tussen 5 uur ’s morgens en 5 uur ’s middags. Rutte onderstreept dat het iedereen vrij staat een eindje te gaan wandelen of fietsen. „Sport is goed en gezond, dus belangrijk.”

Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn gesloten tot en met in elk geval 9 januari. De kinderopvang blijft wel open. Op 3 januari besluit het kabinet of het onderwijs vanaf 10 januari open kan. Sportscholen en zaalsporten moeten voorlopig stoppen, zwemlessen uitgezonderd. Evenementen blijven verboden.

Omicron verpest het feest

En het ging net zo goed. De opkomst van de omicronvariant in Nederland komt op het moment dat het effect van de kabinetsmaatregelen van eind november zichtbaar wordt. Het aantal besmettingen neemt af, net als het aantal ziekenhuis- en ic-opnames neemt nu af. „De avondlockdown werkt”, zegt Rutte. Volgens RIVM-baas en ’nationale dokter’ Jaap van Dissel, anders nooit aanwezig op de persconferentie, is de afname echter van korte duur.

Dat komt doordat de omicronvariant veel sneller verspreidt dan de deltavariant, ook onder gevaccineerden. De mutant lijkt zich voor z’n vermeerdering weinig aan te trekken van opgebouwde immuniteit door ziekte of vaccinatie. Alsof het immuunsysteem de indringer niet meer herkent. „Alsof iemand plots een andere jas aantrekt, waardoor je diegene niet meer herkent.”

Tijd kopen met booster

Wel beschermen de vaccins nog tegen ernstig ziek worden. Een extra prik, de zogeheten booster, helpt de verspreiding tegen te gaan. „Daar kopen we tijd mee”, zegt Van Dissel. De tijd hebben we nodig om te kijken hoe ziekmakend de omicron-variant is en de bijprik-operatie op peil is. „Als we wachten tot we alles weten over deze variant, zijn we waarschijnlijk te laat”, motiveerde Rutte de lockdown.

Het aantal infecties met omicron verdubbelt nu elke twee tot drie dagen. In Amsterdam komt een kwart van de besmettingen voor rekening van de omicronvariant. Het betekent dat de verpleegafdelingen en de intensive cares zich weer schrap moeten zetten voor een nieuwe golf coronapatiënten, een golf die mogelijk groter is dan eerder. Van Dissel hield afgelopen week de Tweede Kamer voor dat omicron kan leiden tot 600 ziekenhuisopnames per dag, waarvan 100 tot 125 op de ic.

„Omdat we de omicronvariant nog maar kort kennen is nog veel onzeker”, meldt het RIVM. „Het zou dus ook kunnen dat de belasting op de zorg lager uitvalt.” Het is evenmin bekend hoe ziekmakend omicron is. Toch is volgens Van Dissel het risico te groot om nu geen maatregelen te nemen. De coronacrisis heeft weinig meevallers gekend, waarschuwt Van Dissel. „Als duidelijk is dat omicroninfecties veel milder verlopen, dan zal snel een advies komen om de lockdown weer te versoepelen.”