Bergkamp ’snapt emoties’ Arib, maar werpt beschuldigingen ’verre’ van zich

Bergkamp reageert donderdagochtend nadat NRC woensdagavond naar buiten bracht dat het presidium, het bestuur van de Kamer, extern onderzoek laat doen naar meldingen over ’machtsmisbruik’ en ’een schrikbewind’ van Arib in haar tijd als Kamervoorzitter (2017-2021). De krant kreeg inzage in een advies van de landsadvocaat, die het presidium adviseerde zo’n onderzoek te laten doen.

Arib reageerde woensdagavond woedend op de aankondiging van dat onderzoek, dat zij via de krant moest vernemen. „Ik word voor de bus gegooid door Vera Bergkamp”, zegt ze. „Ik wist van niets. Ze heeft mij vaak genoeg in de zaal zien zitten en heeft niks gezegd! Ze had ook contact kunnen opnemen.” Ze zet ook vraagtekens bij ’hoe D66 dit weer heeft geklaard’.

Bergkamp zegt donderdagochtend ’alle emoties’ van Arib te begrijpen. Maar de beschuldiging van de PvdA’er dat ze verantwoordelijk is voor het lekken, is volgens haar onterecht. „Ik werp dat verre van mij.” Ze zegt het te ’betreuren’ dat het advies van de landsadvocaat is gelekt. Dat is ’gewoon balen’, aldus Bergkamp. Dat het lek uit D66-gelederen zou komen, wordt door fractievoorzitter Jan Paternotte van die partij donderdagochtend bij WNL ’een rare suggestie’ genoemd.

De Kamervoorzitter zegt woensdag te hebben geprobeerd ’een overleg te plannen’ met Arib: „Maar dat kwam niet uit.” Ze hoopt haar voorganger donderdagavond alsnog te spreken.

SP en PvdA zijn woest over de gang van zaken. „Ik wil dat u aangifte gaat doen van het lek”, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. „Als er iets bedreigends is, is het een lek in een krant waartegen je je niet kunt verweren.” Ook vindt Leijten het niet kunnen dat het presidium advies aan de landsadvocaat heeft gevraagd. „De landsadvocaat procedeert tegen toeslagenouders, tegen gedupeerden in Groningen en is een vertegenwoordiger van de Staat. Wij hebben een eigen parlementair advocaat, waarom is die niet gevraagd door het presidium?”

Bergkamp zegt dat zij de verzoeken van Leijten ’mee terugneemt naar het presidium’. Opvallend is dat PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ook in dat dagelijks bestuur van de Kamer zit. Volgens Bergkamp heeft het presidium woensdag ’unaniem’ ingestemd met een onderzoek naar Arib. Dat betekent dat óók haar partijgenoot Nijboer daarmee akkoord is gegaan. Nijboer is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.