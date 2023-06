Chaos op spoor door storing Amsterdam

Hoe lang de storing gaat duren, is niet duidelijk. De prognose is half acht, maar daar is eigenlijk nog niets over te zeggen. De problemen stapelen zich zo ook op voor de tienduizenden concertgangers die zondagavond naar Harry Styles willen in de Johan Cruijff ArenA. Vanuit verschillende windstreken geeft de NS-reisplanner alleen opties met bussen en metro’s. Treinen lijken niet of nauwelijks te worden aangegeven naar station Bijlmer ArenA. Anderen zijn al op weg en staan nu vast op een station, blijkt uit reacties van diverse mensen op sociale media.

De oorzaak zit volgens een woordvoerster van NS bij spoorbeheerder ProRail. De verkeersleiding die bij Amsterdam Centraal is gevestigd heeft een storing, bevestigt een woordvoerder van de spoorbeheerder. „De beeldschermen staan op zwart. We kunnen wel telefonisch contact hebben met machinisten, maar geen treinverkeer afhandelen. Dat zijn veel te veel treinen, dat kan je niet mondeling af.”

Dat betekent dus dat treinen niet veilig kunnen rijden. Door de problemen zijn treinen ook op het spoor stilgevallen. Zij moeten nu op een veilige manier naar het eerstvolgende station worden gereden. Dat gebeurt met voorrang, maar kan niet in allerijl gedaan worden, omdat het zicht vanuit de verkeersleiding beperkt is. „We kunnen ze wel telefonisch naar een station loodsen”, aldus ProRail.

De problemen zorgen ook voor ellende in een breder gebied dan alleen Amsterdam. Treinen die via Amsterdam zouden gaan, kunnen immers ook niet rijden. „Het heeft een olievlek-effect. Als je de trein van Enkhuizen naar Eindhoven pakt, kan die niet doorrijden. Er gaat immers niet vanaf Amsterdam naar het zuiden”, zegt de NS-woordvoerster.

ProRail weet nog niet wat de storing heeft veroorzaakt. „We hebben een reset uitgevoerd, maar dat heeft niet gewerkt. We hebben nu tot zeven uur de tijd genomen om de oorzaak te vinden.”

Reiziger krijgen het advies om de reisplanner te gebruiken om te zien of zij kunnen reizen. De storing betreft het hele ’postgebied’, zegt ProRail. Dat betekent dat vrijwel heel de regio Amsterdam geraakt is. Treinen kunnen bijvoorbeeld vanuit het oosten tot een bepaald punt rijden, maar niet verder. Dat is te zien op de reisplanner van de NS.

Binnen Amsterdam kan men ander openbaar vervoer gebruiken.