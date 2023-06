Honderden reizigers en concertgangers gestrand in Amsterdam na storing op het spoor

Van en naar station Schiphol Airport reden eveneens geen treinen meer. Ook in de rest van het land ondervonden treinreizigers problemen als gevolg van de problemen rond Amsterdam, aldus de NS. Zo meldde de gemeente Utrecht dat rond Utrecht Centraal het treinverkeer zo goed als stil lag.

Harry Styles

De NS riep treinreizigers in en rond Amsterdam op om in de nacht van zondag op maandag ander vervoer te regelen. Zo’n 500 bezoekers van het concert van Harry Styles moesten de nacht in de Ziggo Dome doorbrengen totdat zij naar huis konden gaan.

Bezoekers van het concert in de Johan Cruijff ArenA worden na afloop tijdelijk opgevangen in de Ziggo Dome. Ⓒ ANP / ANP

De concertgangers konden tijdelijk in de Ziggo Dome terecht vanwege een storing die het treinverkeer rond Amsterdam stillegde. Volgens MOJO waren er wel voldoende parkeerplekken in het gebied om bezoekers op te pikken. „Parkeer de auto en ontmoet elkaar bij het meeting point naast de AFAS Live, zodat je elkaar niet misloopt.”

Ook in de buurt van de Johan Cruijff ArenA waren er in de kleine uurtjes nog veel groepjes mensen op straat te te vinden die aan het wachten waren op vervoer naar huis. Het ging naar schatting om een paar honderd personen. Bij de ingang van de Ziggo Dome werd rond middernacht water uitgedeeld. Ook konden mensen daar op stoelen plaatsnemen en hun telefoons opladen. Al was er niet voor iedereen plek, want sommige mensen moesten op de grond zitten.

„We moeten nog super lang wachten en we moeten heel ver reizen”, aldus de 18-jarige Resa en Lieske, die terug moesten naar Leeuwarden. Zij moesten eerst wachten tot ze worden opgehaald en dan nog naar huis. Ondanks alle problemen hebben de twee het wel heel leuk gehad, laten ze weten.

Maandag naar school

Voor een aantal anderen was de avond toch een beetje verpest. „We hier zitten tot zeker 02.30 uur”, vertelden twee meisjes die helemaal uit België komen. Bovendien hadden ze op de heenweg ook vertraging. Al waren ze wel net op tijd voor de show. Voor de 18-jarige Isa en 16-jarige Tess komt er nog bij dat ze maandag gewoon naar school moeten.

Radeloze fans bij de Arena. Ⓒ intervisual studios

„Wij moeten naar Breukelen toe en er rijden gewoon geen treinen”, aldus een 42 jarige-vrouw. „Maar ik ga morgen niet naar school”, reageerde haar 17-jarige dochter. Haar moeder is journalist bij een lokale krant. „Ik hoop dat morgenvroeg de treinen rijden en ik op tijd in Breukelen kan zijn.”

Een paar andere wachtende fans vertelden dat zij al eerder waren weggegaan van het concert zodat ze de trein zouden halen. „En toen zagen we dat die waren uitgevallen. Dus we hebben het einde van Harry Styles gewoon gemist en daar balen we van.”

Liften

Het treinverkeer van en naar de hoofdstad lag eerder op de dag ook al urenlang plat. „We adviseren bezoekers die met de trein zijn gekomen dringend ander vervoer te regelen”, meldde MOJO over de drukte bij de optredens van Harry Styles en Ghost.

„We vragen reizigers om zelf alternatief vervoer te regelen. Bijvoorbeeld via #treinpoolen. Natuurlijk geldt de geld terug bij vertraging-regeling en daarnaast zal NS op gepaste wijze omgaan met extra gemaakte kosten”, aldus de NS.

De problemen op het spoor leken rond 20.00 uur verholpen, tot ProRail krap een uur later met het bericht kwam dat de treinen alsnog weer stil komen te staan. Ook op het centraal station in Amsterdam was het gedurende de avond een chaos en wisten reizigers niet waar ze aan toe waren.

Nina (l.) en Emily

Op station Amsterdam Bijlmer ArenA was het zondagavond zeer chaotisch. Opgelucht en gestrest, maar bovenal boos op de NS waren Nina (17) en Emily (19). Ze waren om 16.05 uur uit Rotterdam vertrokken en kwamen uiteindelijk te laat aan bij het concert van Styles. Maar liefst 2,5 uur moesten ze wachten in Utrecht. „Zonder extra vervoer”, brieste Emily, terwijl ze een sprint inzette naar de Johan Cruijff ArenA. Elke minuut, nee elke seconde, telde.

Vanuit verschillende windstreken gaf de NS-reisplanner alleen opties met bussen en metro’s. Treinen gingen niet of nauwelijks naar station Bijlmer ArenA. Anderen stonden vast op een station, blijkt uit reacties van diverse mensen op sociale media.

De oorzaak zat volgens een woordvoerster van NS bij spoorbeheerder ProRail. De verkeersleiding die bij Amsterdam Centraal is gevestigd had een storing, bevestigde een woordvoerder van de spoorbeheerder eerder op de avond. „De beeldschermen staan op zwart. We kunnen wel telefonisch contact hebben met machinisten, maar geen treinverkeer afhandelen. Dat zijn veel te veel treinen, dat kan je niet mondeling af.”

De problemen zorgden ook voor ellende in een breder gebied dan alleen Amsterdam. Treinen die via Amsterdam zouden gaan, konden immers ook niet rijden. „Het heeft een olievlek-effect. Als je de trein van Enkhuizen naar Eindhoven pakt, kan die niet doorrijden. Er gaat immers niet vanaf Amsterdam naar het zuiden”, zei de NS-woordvoerster.

Binnen Amsterdam kon men ook ander openbaar vervoer gebruiken. De Amsterdamse vervoerder GVB zette extra metro’s in vanwege de treinstoring in de hoofdstad. Een woordvoerster liet weten dat de situatie in de Amsterdamse metro’s met de extra reizigers „beheersbaar is, maar we blijven het in de gaten houden.”

Sommige fans van Harry Styles stonden al vroeg in de rij voor het concert van zondagavond. Van verveling lijkt geen sprake.