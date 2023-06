NS: treinverkeer regio Amsterdam vanaf 20.00 uur weer mogelijk

De problemen stapelden zich zondag onder meer op voor de duizenden concertgangers die naar Harry Styles willen in de Johan Cruijff ArenA. Het concert van Styles wordt minimaal een kwartier uitgesteld - tot 21.15 uur - om bezoekers tegemoet te komen.

Op station Amsterdam Bijlmer ArenA is het zondagavond omstreeks 20.45 uur nog een komen en gaan van mensen. Manon (19) en Isa (20) komen uit de eerste trein uit de richting Utrecht rollen. Drie uur waren ze onderweg vanuit Rhenen. In Utrecht misten ze net een aansluiting. Een taxi zou ze 150 euro gekost hebben, zegt Manon. Hoe ze Rhenen weer bereiken, wordt vers twee. „Misschien een hotel.” Maar eerst Harry!

Manon (links) en Isa Ⓒ De Telegraaf

Vanuit verschillende windstreken gaf de NS-reisplanner alleen opties met bussen en metro’s. Treinen gingen niet of nauwelijks naar station Bijlmer ArenA. Anderen stonden vast op een station, blijkt uit reacties van diverse mensen op sociale media.

De oorzaak zat volgens een woordvoerster van NS bij spoorbeheerder ProRail. De verkeersleiding die bij Amsterdam Centraal is gevestigd had een storing, bevestigde een woordvoerder van de spoorbeheerder eerder op de avond. „De beeldschermen staan op zwart. We kunnen wel telefonisch contact hebben met machinisten, maar geen treinverkeer afhandelen. Dat zijn veel te veel treinen, dat kan je niet mondeling af.”

De problemen zorgden ook voor ellende in een breder gebied dan alleen Amsterdam. Treinen die via Amsterdam zouden gaan, konden immers ook niet rijden. „Het heeft een olievlek-effect. Als je de trein van Enkhuizen naar Eindhoven pakt, kan die niet doorrijden. Er gaat immers niet vanaf Amsterdam naar het zuiden”, zei de NS-woordvoerster.

ProRail weet nog niet wat de storing heeft veroorzaakt. „We hebben een reset uitgevoerd, maar dat heeft niet gewerkt. We hebben nu tot zeven uur de tijd genomen om de oorzaak te vinden.”

Binnen Amsterdam kan men ook ander openbaar vervoer gebruiken. De Amsterdamse vervoerder GVB zet zondagavond extra metro’s in vanwege de treinstoring in de hoofdstad. Een woordvoerster laat weten dat de situatie in de Amsterdamse metro’s met de extra reizigers „beheersbaar is, maar we blijven het in de gaten houden.”